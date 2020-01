Oladipo regressa em vitória dos Pacers

Victor Oladipo está de volta à competição, mais de um ano depois de se ter lesionado com gravidade num joelho. O base norte-americano foi suplente utilizado no jogos dos Pacers, em casa, com os Chicago Bulls.

Ainda com restrições, Oladipo fez 21 minutos, marcou nove pontos, ganhou dois ressaltos e fez quatro assistências. Contribuiu para a vitória dos Indiana Pacers, por 115-106, no prolongamento. T.J. Warren, com 25 pontos, e Domantas Sabonis, com 15 pontos e 11 ressaltos, estiveram em destaque na equipa da casa. Os melhores dos Bulls foram Chandler Hutchinson, com 21 pontos, e Zach LaVine, com 20 pontos e nove assistências.

Foi a 31.ª vitória dos Pacers, na temporada regular. Estão no quinto posto da Conferência Este, com o mesmo registo dos Philadephia 76ers, sextos classificados: 31 vitórias e 17 derrotas. Os Bulls estão fora de zona de "play-off", no nono lugar, com 19 vitórias e 31 derrotas.

NBA

Resultados

Indiana Pacers-Chicago Bulls, 115-106

Brooklyn Nets-Detroit Pistons, 125-115

New York Knicks-Memphis Grizzlies, 106-127

San Antonio Spurs-Utah Jazz, 127-120

Portland Trail Blazers-Houston Rockets, 125-112

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder, 100-120