Muguruza vs Kenin em final improvável no Open da Austrália

Garbiñe Muguruza e Sofia Kenin são as finalistas do Open da Austrália. As duas tenistas surpreenderam as favoritas nas meias-finais e agendaram encontro para o jogo do título. A número um mundial, Ashleigh Barty, sonhava com a possibilidade de lutar pelo troféu na Rod Laver Arena e tinha o público a seu favor, mas Sofia Kenin interpô-se no caminho da australiana.

A norte-americana, número 15 do "ranking" mundial, venceu, em dois sets, pelos parciais de 7-6 e 7-5. É a primeira vez que Kenin, de 21 anos, está na final de um Grand Slam.