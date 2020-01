Djokovic não dá hipóteses a Federer e está na final do Open da Austrália

Novak Djokovic está na final do Open da Austrália, depois de eliminar Roger Federer, nas meias-finais, em três sets, por 7-6, 6-4 e 6-3. O tenista sérvio controlou o jogo a partir do "tie break" (7-1) do primeiro parcial.

Federer, número três do mundo, apresentou problemas físicos, saiu de "court", foi assistido e regressou a jogo para tentar contrariar o melhor momento do advesário, que acabou por vencer em duas horas e 18 minutos.

Foi o jogo 50 entre dois dos maiores nomes de sempre do ténis e a 27.ª vitória de Djokovic. O número dois do "ranking" ATP defende o título, em Melbourne, no domingo. Djokovic aguarda pelo desfecho do jogo entre Thiem e Zverev para saber quem é o adversário.