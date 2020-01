Rafa Soares cedido ao Eibar

O Vitória de Guimarães vai emprestar Rafa Soares ao Eibar, segundo escreve o jornal "O Jogo".

O lateral será cedido por uma temporada e meia, sendo que o Eibar ficará com uma cláusula de opção de compra a rondar os três milhões de euros, de acordo com a publicação.

Rafa Soares, de 24 anos, chegou ao Vitória na última temporada e tem contrato até 2022. Foi um dos jogadores mais usados da última temporada, mas não usufrui do mesmo estatuto com Ivo Vieira, que tem optado por Florent, que será o único lateral-esquerdo do plantel, face à saída de Rafa.

O defesa terá a sua segunda experiência no estrangeiro, depois de meia época no Fulham em 2017/18. Formado no FC Porto, Rafa Soares já passou pela Académica, Rio Ave, Portimonense e Vitória de Guimarães.