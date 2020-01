Petit quer desembrulhar surpresa ao Benfica

Petit, treinador do Belenenses, quer somar a segunda vitória consecutiva no Estádio da Luz, contra o Benfica, apesar de reconhecer que será uma tarefa muito difícil. Não sendo possível a vitória, Petit gostaria de, pelo menos, conseguir o empate.

"Estamos aqui há duas semanas e meia. Conseguimos vencer o último jogo e queremos dar seguimento às ideias que queremos trabalhar. Do outro lado está uma equipa muito forte, com um coletivo muito forte, mas temos a nossa ideia. Vamos trabalhar para os três pontos. Não sendo possível, queremos pontuar. Vamos para o jogo com esses dois resultados na mente", disse, em conferência de imprensa.

Na última época, Petit saiu goleado do Estádio da Luz, ainda ao serviço do Marítimo, por 6-0. O técnico desliga-se desse resultado e perspetiva uma boa exibição.

"As épocas são diferentes, mas do outro lado está a mesma equipa técnica e quase o mesmo plantel. Temos de manter a nossa ideia, ser fortes com e sem bola e criar oportunidades", acrescenta.

Petit ignora o seu passado no Benfica, enquanto jogador, apesar de reconhecer o sabor especial de voltar à Luz: "Estive lá seis anos e tenho boas recordações, mas agora estou deste lado e defendo as minhas cores. Vou defender o emblema que trago ao peito. Quando começa o jogo, cada um trabalha para defender o seu clube".

Reforços a caminho

O Belenenses já contratou Nuno Henrique, Cafú Phete e Rúben Lima neste mercado de transferências. Petit diz que o clube ainda vai assegurar mais contratações até ao fim do mercado e elogia as movimentações já realizadas.

"Temos tudo encaminhado para chegar mais um ou dois jogadores. Queremos um plantel curto, mas que trabalhe por setor, com o melhor possível. O Rúben traz experiência, já trabalhei com ele no Moreirense. O Cafú também tem muito potencial. Tínhamos uma equipa baixa, com dificuldades nas bolas paradas, e são dois jogadores que ajudam nesse aspeto", remata.

O Benfica recebe o Belenenses esta sexta-feira, às 19h00, com relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt