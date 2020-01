Paulo Fonseca empresta extremo ao V. Setúbal

O Vitória de Setúbal confirmou a chegada de Mirko Antonucci, extremo italiano, de 20 anos, que chega emprestado pela Roma.

Na época passada, Antonucci fez 21 jogos pelo Pescara, também cedido pela Roma e esta temporada foi chamado por Paulo Fonseca em quatro jogos.

“Rápido, tecnicista e forte no um para um, Mirko Antonucci atua preferencialmente nas alas do ataque, mas também pode pisar terrenos mais interiores, funcionando como segundo avançado. É, assim, mais uma opção de ataque para o treinador Julio Velázquez”, escreve o Vitória no site oficial.