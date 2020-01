"Nesta fase, a saída de Bruno Fernandes é boa para o Sporting"

Wender entende que ninguém conseguirá fazer o lugar de Bruno Fernandes no Sporting. No entanto, o médio ofensivo brasileiro, que jogou em Sporting e Sp, Braga, considera que a saída do internacional português dos leões também pode ter aspetos positivos.

"Nesta fase, eu acho que a saída do Bruno Fernandes é melhor para o Sporting porque, nos jogos em geral, via-se um Sporting muito dependente dele. Mesmo os próprios companheiros tinham noção do poder de decisão que ele tinha e passavam isso para ele e a equipa acabava por não se encontrar. O Bruno sai no momento certo, sai no momento em que ainda tinha este valor no mercado real, porque, a partir do momento em que ele continuasse e as vitórias não chegassem, esse valor ia diminuir. Acho que até pode ser benéfico para o Sporting, porque há outros jogadores que podem assumir a responsabilidade e isso pode fazer com que joguem mais como equipa. Nesse aspeto, o próprio Sporting pode sair mais valorizado, mas, naturalmente, sem o Bruno ficam sem alguém com poder de definir como ele neste momento", considera o ex-jogador.

O Sporting vai jogar domingo no Minho perante o Sporting de Braga, em partida da 19.ª jornada do campeonato e, em declarações a Bola Branca, Wender antevê um jogo completamente diferente do da meia-final da Taça da Liga.

Será uma partida importante porque, na sua opinião, os dois clubes vão lutar pelo terceiro lugar da classificação até ao fim.

"Naturalmente, cada jogo tem a sua história. O Sp. Braga foi o justo vencedor desse jogo mais recente, mas este jogo agora tem uma outra envoltura. No jogo passado, o Sp. Braga entrou muito forte na primeira parte, conseguiu ter bola e pressionou o Sporting muito em cima. Na segunda parte, o Sporting voltou diferente, as mudanças do Silas trouxeram uma estrutura mais homogénea e conseguiu igualar o jogo. Depois da expulsão, o Sp. Braga tomou conta do jogo e foi um justo vencedor. Durante estes últimos anos, o Sp. Braga vem diminuindo substancialmente o fosso que havia para os três grandes, sobretudo para o Sporting. Acho que, ao longo dos anos, o Sp. Braga tem provado a sua qualidade", conclui.

Vietto está de regresso após lesão, tendo treinado hoje sem limitações, sendo um dos candidatos ao lugar de Bruno Fernandes.

O jogo Sporting de Braga - Sporting, da jornada 19 da Liga Portuguesa, realiza-se no próximo domingo às 17h30 e tem relato na Renascença.