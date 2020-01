Joca troca Rio Ave pelo Leixões

Joca vai deixar o Rio Ave e reforçar o plantel do Leixões por empréstimo, segundo apurou Bola Branca.

O médio de 24 anos chegou ao clube de Vila do Conde na última temporada, mas não se conseguiu afirmar. Numa temporada e meia, fez apenas seis jogos pela formação principal e dez pela equipa sub-23, e vai agora rodar no Leixões, que continua com o objetivo de subir de divisão.

Formado no Sporting e Braga, Joca estreou-se na I Liga ao serviço do Tondela, em 2017/18. Desvinculou-se do Braga no final dessa temporada e assinou pelo Rio Ave.

O Leixões continua a reformular o plantel para a segunda volta do campeonato, já com Manuel Cajuda como treinador. Edu Machado, Bruno Monteiro, Avto e Perdigão são reforços de janeiro.