Gil Vicente apresenta dois reforços

Hugo Vieira e Vítor Carvalho são reforços do Gil Vicente. Os dois jogadores foram apresentados, esta quinta-feira, e já estão às ordens de Vítor Oliveira. O avançado, de 31 anos, regressa a Barcelos, de onde saiu em 2014.

Hugo Vieira estava no Sivasspor, primeiro classificado do campeonato turco, mas sentiu que era o momento para voltar a casa. Depois de ultrapassada lesão grave, o avançado voltou a competir em outubro. Fez, somente, dois jogos pelo clube e marcou um golo.

Desde que deixou o Gil, Hugo Vieira, que chegou a ter contrato com Benfica e Braga, passou pelo Torpedo de Moscovo, pelo Estrela Vermelha, pelo Yokohama Marinos e pelo Sivasspor.

Já Vítor Carvalho é um médio-defensivo brasileiro, de 22 anos, que jogava no Coritiba. Tiago Lenho, diretor desportivo do Gil, revelou que tentou contratar o jogador no verão, mas só foi possível agora. Vítor Carvalho fez 28 jogos pelo Coritiba, 3.º classificado da última edição da segunda liga brasileira.

Tiago Lenho adiantou que não deverá entrar mais nenhum jogador, nesta janela de mercado, mas admitiu saídas.