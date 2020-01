Despedida de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes é reforço do Manchester United e os jornais desportivos despedem-se do jogador do Sporting. "Leão para sempre", escreve o "Record". O médio despediu-se com lágrimas e já está em Inglaterra. O jogador é transferido por 55 milhões de euros. O Sporting pode ainda receber até 25 milhões de euros em variáveis.

"A ferver", lê-se na manchete do jornal "A Bola". O diário dá atenção ao mercado e às grandes movimentações dos últimos dias. Pedrinho, do Corinthians, está a ser negociado pelo Benfica, que equaciona contratar Taremi, ao Rio Ave. O iraniano é caro para o Sporting que se vira para Nelson Oliveira, do AEK. Trincão é pretendido pelo Barcelona. Zé Luís continua na porta de saída, com o Porto a exigir 20 milhões de euros.

"O Jogo" reserva destaque para uma promessa do FC Porto. "Vítor [Ferreira] está pronto para ser protagonista", diz Mário Silva, treinador que foi campeão de juniores e venceu a Youth League, com o médio na equipa.

A sexta vitória de Rúben Amorim em seis jogos no Braga também merece chamada às primeiras páginas. O último triunfo foi frente ao Moreirense, equipa que ainda não venceu desde que Ricardo Soares sucedeu a Vítor Campelos.

"O Jogo" anuncia cedência de Rafa Soares ao Eibar.