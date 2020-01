Carlinhos espera que o Vitória tire proveito da pressão que o Porto vive

Os jogadores do Vitória de Setúbal apostam em aproveitar o momento que o FC Porto está a atravessar e daí extrair um bom resultado, no jogo de sábado. Ao contrário do adversário, o Vitória está numa boa fase - vem de duas vitórias seguidas - e a esperança é prolongá-la.

"Do lado de lá há pressão, por causa da final da Taça da Liga que não venceram, mas é o Porto.Temos de fazer o que temos feito ultimamente. Estamos focados no que podemos fazer, mas quando uma equipa grande vem de pressão tem de demonstrar melhor para os adeptos deles", analisa Carlinhos, em conferência de imprensa.

O médio brasileiro é um dos jogadores em melhor forma do plantel agora treinado por Julio Velázquez. Marcou dois golos, nos últimos três jogos, e recorda que nos dois duelos mais recentes frente a grandes, o Vitória teve um ótimo comportamento.

"Jogámos com o Sporting quase de igual para igual, apesar de todos os problemas, e fizemos bom jogo com o Benfica, para a Taça da Liga", recorda.

"Matar o borrego"

O Vitória não ganha ao FC Porto, no Bonfim, há quase 37 anos. Carlinhos foi informado do histórico e, automaticamente, transformou esse cenário de adversidade em motivação: "É algo que podemos levar para campo. Vamos fazer tudo para quebrar esse 'tabu' tão grande".

O Vitória de Setúbal-FC Porto, a contar para a 19.ª jornada da I Liga, é este sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.