Bruno Wilson regressa ao Braga após meia época em Tondela

O Sporting de Braga vai reforçar o centro da defesa com a contração de Bruno Wilson. A notícia foi avançada pelo "Maisfutebol" e confirmada por Bola Branca.

O defesa-central de 23 anos foi vendido ao Tondela no verão, mas o Braga reservou uma opção de recompra, que decidiu acionar passado meia época.

Bruno Wilson será o substituto de Pablo na defesa do Braga, que deixou o clube minhoto para rumar ao Rubin Kazan. Rúben Amorim também não conta, de momento, com Tormena, que se lesionou na final da Taça da Liga contra o FC Porto.

O Braga passou a jogar com um sistema tático com três defesas-centrais, implementado por Rúben Amorim, que de momento conta com Bruno Viana, Raúl Silva, Wallace e David Carmo para a posição.

Bruno Wilson chegou ao Braga em 2015, depois de ter realizado toda a formação no Sporting. Fez dois jogos na equipa principal em 2016/17, mas foi na equipa B que se destacou, com 95 jogos realizados.

Esta temporada foi vendido ao Tondela, onde se afirmou na I Liga, com 17 jogos disputados e dois golos, contra o Sporting e Moreirense.