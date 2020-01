Belenenses empresta Kikas ao Vilafranquense

O Belenenses vai emprestar o avançado Kikas ao Vilafranquense até ao final da temporada, segundo apurou Bola Branca.

O ponta-de-lança de 21 anos chegou ao Belenenses na última época e destacou-se na segunda metade da temporada na equipa principal, tendo apontado cinco golos em 17 jogos disputados, incluíndo um golo no Estádio da Luz frente ao Benfica.

Esta temporada, sem Silas no comando técnico, Kikas perdeu espaço nas opções de Pedro Ribeiro e também de Petit. Nesse sentido, o Belenenses cede o jovem avançado ao clube da II Liga até ao fim da época.

Kikas renovou contrato esta época com o Belenenses até 2023 e está blindado com uma cláusula de rescisão avultada, de 15 milhões de euros, sendo que já esteve associado ao Sporting.

Formado no Sporting, Desportivo de Castelo Branco e Vitória de Guimarães, Kikas chamou à atenção na sua primeira época como sénior no Benfica de Castelo Branco, no Campeonato de Portugal, em 2017/18, onde apontou 20 golos em 30 jogos disputados.

Durante a época e meia no Belenenses, fez seis golos em 30 jogos pela equipa principal, e cinco golos em 20 jogos pela formação sub-23.