António Simões: "Vale a pena apostar em Taremi"

António Simões, antigo jogador e treinador, acredita que "vale a pena apostar em Taremi", depois do iraniano ter entrado na órbita de interesse do Benfica, Sporting e Bordéus, segundo confirmou Bola Branca

"Ele tem esse perfil. O grande desafio é esse passo gigante do Rio Ave para um clube da dimensão do Benfica e Sporting, com todo o respeito para o Rio Ave. Acho que vale a pena apostas, sem criar grandes expetativas apressadas se der o passo. Acredito que possa rentabilizar o seu potencia e está na idade de tirar partido da sua boa condição física com os índices de maturidade", disse.

Simões entende que o internacional é um atleta que "não tem receio de ter a bola, quer a bola e tem um bom relacionamento com ela", sendo um atacante "dotado para a posição, com capacidade de decisão".



O ex-jogador e treinador recorda os tempos passados no Irão destacando "uma ideia muito positiva dele". Nestas declarações a Bola Branca, Simões destaca a oportunidade que teve de "o ver treinar e jogar com alguma regularidade", mostrando que pertencia a uma geração com um "potencial de alguns jogadores muito interessantes".

Em conferência de imprensa, Bruno Lage garante que Taremi não deverá ser contratado nesta janela de transferências. O iraniano de 27 anos soma nove golos em 21 jogos pelo Rio Ave.