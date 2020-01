Piatek reforça Hertha Berlim

O avançado Krzystof Piatek assinou contrato com o Hertha Berlim.

O polaco, que chega do AC Milan, foi oficializado este quinta-feira no site do clube alemão.

A verba envolvida não foi divulgada, mas várias fontes apontam para mais de 20 milhões de euros.

“Estou muito feliz pela transferência ter-se concretizado. O clube convenceu-me a vir para aqui pela sua visão. Quero contribuir para o desenvolvimento deste projeto com grandes desempenhos e oxalá com muitos golos”, disse o jogador.

Piatek, de 24 anos, fez 20 jogos e cinco golos na primeira metade da época pelo Milan.

O Tottenham era outro dos clubes interessados.