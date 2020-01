Granero vai jogar na terceira divisão espanhola

Esteban Granero chegou a acordo com o Espanhol de Barcelona para rescindir o contrato que terminava no final da época e assinou pelo Marbella, da terceira divisão. O médio, de 32 anos, era um dos capitães do clube catalão.

É uma transferência surpreendente, no penúltimo dia de mercado, e sinaliza a ambição do clube que lidera a sua série no terceiro escalão do futebol espanhol e procura subir à segunda liga.

Granero foi utilizado em 21 jogos pelo Espanhol, esta temporada, e tem um golo. Formado no Real Madrid, Granero foi duas vezes campeão espanhol. No seu currículo conta com passagens por Getafe, Queens Park Rangers e Real Sociedad.