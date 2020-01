Daniel Podence é reforço do Wolverhampton

O Wolverhampton oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Daniel Podence. O jogador deixa o Olympiacos, por uma verba não divulgada pelos clubes, e assina por quatro épocas e meia com os ingleses.

"Jogar na Premier League era um sonho de criança. O Wolverhampton é uma equipa com um grande projeto, com metas ambiciosas. Vou encontrar antigos companheiros meus e espero ter sucesso", disse o reforço dos Wolves.

Nuno Espírito Santo passa a contar com oito portugueses no plantel principal do Wolverhampton. Podence junta-se a Rui Patrício, a Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota.

O extremo, de 24 anos, cumpria a segunda época no Olympiacos, de Pedro Martins, depois de ter rescindido unilateralmente com o Sporting, após o ataque a Alcochete. Os leões chegaram recentemente a acordo com os gregos, que ficaram de pagar sete milhões de euros ao clube português.

Formado no Sporting, Podence também representou o Moreirense, onde venceu uma Taça da Liga. O jogador já foi chamado por Fernando Santos, mas ainda não se estreou pela seleção portuguesa. Poderá estrear-se pelo Wolverhampton já no sábado, com o Manchester United.