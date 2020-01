Bruno Fernandes não encontra Rojo em Manchester

Marcos Rojo vai jogar no Estudiantes de La Plata, por empréstimo do Manchester United. O central argentino, de 29 anos, é cedido por um ano, mas pode ser resgatado em junho.

Trata-se de um regresso a casa do antigo jogador do Sporting. Natural de La Plata, foi no Estudiantes que Rojo iniciou a carreira. Esta época o defesa só foi utilizado em nove jogos pelo Manchester United e chegou a ser colocada a possibilidade de ser envolvido na transferência de Bruno Fernandes para Old Trafford.

Oito anos depois, Rojo regressa a Argentina, depois de passagens por Spartak Moscovo, Sporting e Manchester United.