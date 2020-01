​A Comissão Europeia e os europeus

A integração europeia continua em crise. O pior da crise é o afastamento, o desinteresse e, por vezes, a aberta hostilidade de uma grande parte dos europeus em relação à UE. A nova Comissão Europeia parece consciente do problema e tenta modificar as coisas.



A decisão de reforçar o programa Erasmus insere-se nessa linha, com toda a justificação. O Erasmus é um dos fatores para os jovens na UE tenderem hoje, incluindo na Grã-Bretanha, a ser bem mais europeístas do que as gerações anteriores.

A Comissão apresentou uma proposta, que o Parlamento Europeu (PE) e o Conselho terão ainda de apreciar, e eventualmente de modificar, para a organização de uma grande conferência sobre o futuro da Europa, a decorrer durante dois anos. Nesta proposta, a Comissão centra-se nas prioridades europeias. Aí, a grande prioridade da presidente Ursula von der Leyen – a luta contra as alterações climáticas e os desafios do ambiente – poderá, se for gerida com sabedoria, mobilizar muita gente.

A Comissão quer dar mais voz aos europeus e reforçar o diálogo das instituições europeias com os cidadãos. São excelentes intenções, mas de concretização difícil. Mas, pelo menos, tudo indica que a presente Comissão não cairá no erro crasso de, em vez de dialogar e informar, fazer propaganda, como frequentemente aconteceu no passado.

A área mais complicada da Conferência tem a ver com os processos democráticos e as questões institucionais, nomeadamente o sistema de candidatos principais e as listas transnacionais nas eleições para o PE. A Comissão quer envolver “todos os cantos da União”, de modo que os europeus contribuam ativamente para a Conferência sobre o Futuro da Europa. Mas esta problemática, sendo interessante, não é facilmente compreensível pelo cidadão comum. E resta saber como reagirá o Conselho Europeu ao tema das eleições para o PE.

Também me parece perigosa a possibilidade de serem apresentadas sugestões que impliquem rever o Tratado Europeu. Essa revisão iria trazer referendos em vários países membros e concentraria o ódio contra Bruxelas dos eurocéticos.

É louvável que a Comissão deseje integrar as ideias e as reações dos cidadãos na elaboração das políticas da UE. Durante tempo demasiado longo as opiniões públicas foram ignoradas e, por vezes, até enganadas pelos dirigentes europeus (que incluem, também, os governantes nacionais dos Estados membros). Inverter esta situação será uma enorme tarefa.