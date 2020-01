Termalismo terapêutico cresceu 15% no último ano

O ano passado o Estado retomou a comparticipação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos tratamentos termais, depois de uma suspensão de oito anos. Um projeto-piloto que deveria vigorar por um ano, mas que começou mais tarde do que o previsto. Ainda assim, esgotou o plafond de 600 mil euros.



Por isso, a Associação das Termas de Portugal defende que deve continuar este ano para ser posteriormente avaliado. A posição tem o apoio do PS e PSD, que em sede de discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2020 na especialidade, propõem o prolongamento por este ano.

Em 2019, foram emitidas 7.500 prescrições, que contribuíram decisivamente para o aumento do número de termalistas e do volume de negócios: 15%. Os números de 2010 ainda estão longe de ser atingidos, mas a Termas de Portugal considera que o balanço é claramente positivo.

“2019 foi o primeiro ano, desde 2010, em que se verificou o crescimento do número de termalistas e do volume de negócios no segmento do termalismo terapêutico. Cerca de 15%, o que é significativo”, sublinha o presidente da Associação das Termas de Portugal.

Em declarações à Renascença, Vitor Leal revela que o ano passado as termas receberam 39 mil pessoas para tratamentos terapêuticos, mais cinco mil do quem em 2018. “Mas antes da suspensão das comparticipações que se tornou efetiva no início de 2011, tínhamos 63 mil termalistas”, sublinha.