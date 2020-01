​Francisco Louçã. “É impossível que Teixeira dos Santos continue à frente do EuroBic”

Veja também:

É membro do conselho consultivo do Banco de Portugal, ex-coordenador do Bloco de Esquerda (BE) e coautor do livro “Os novos donos angolanos de Portugal”. Em entrevista à Renascença e jornal “Público”, Francisco Louçã critica duramente Carlos Costa e Teixeira dos Santos, defende uma “reestruturação profunda” do Banco de Portugal e aponta o dedo ao poder político que criou “um biombo” em torno dos negócios de Isabel dos Santos.



Tem criticado o beneplácito do poder político nos últimos anos em relação a Isabel dos Santos. Coloca ao mesmo nível o Governo de Passos Coelho e de António Costa ou faz alguma diferenciação?

O sistema político português, na maioria dos seus partidos, foi conivente por proximidade ideológica, no caso do PCP, e por entusiasmo nos negócios, no caso do PS (que tinha o MPLA como vice-presidente da Internacional Socialista), no caso do PSD (desde há muito tempo que Morais Sarmento era um dos oradores nos congressos do MPLA e vários ex-ministros dos Negócios Estrangeiros, do PSD, António Monteiro e Martins da Cruz, se aproximaram dos interesses económicos e representaram interesses angolanos nas suas carreiras profissionais pós-Governo) e mais recentemente o CDS.

Mas os governos comportaram-se com intensidades variadas. O Governo de José Sócrates, com Teixeira dos Santos, foi quem impulsionou a venda de parte da Galp ao consórcio Américo Amorim/Isabel dos Santos. Mais tarde, o Governo Passos Coelho faz as privatizações que permitem o reforço ou a entrada de capitais angolanos na banca portuguesa. Recentemente, António Costa, pressionado pelo BCE para haver a separação no BPI entre os interesses do BPI e a sua participação angolana no BFA, favoreceu uma entrada de Isabel dos Santos no BCP, que não veio a concretizar-se. Tornaria Isabel dos Santos e a Sonangol num dos maiores impérios na banca portuguesa.

Essa ligação a Angola foi mais ditada por necessidade económica ou por simpatia política?

É muito difícil pôr só a simpatia política nisto. Max Weber dizia que “os mercados não conhecem a moral”. Creio que os governos portugueses movem-se pouco por simpatias [políticas] mas por grandes interesses económicos.

Também se movem pouco pela moral?

Absolutamente nada! Isso é totalmente indiferente. Era cristalinamente óbvio que o poder financeiro de Isabel dos Santos e da Sonangol era dinheiro manchado pela apropriação indevida. Nada justifica ou permite amnistiar o biombo que foi construído para fingir que estes capitais angolanos não eram o resultado do roubo à população angolana.

Escreveu um livro – com Jorge Costa João Teixeira Lopes – sobre “Os novos donos angolanos de Portugal” (2014) – em que diz o processo de reciclagem da riqueza apropriada pela família de José Eduardo dos Santos e pela elite que o rodeava realizou a maior transformação do capitalismo português. Já falavam em “reciclagem” da riqueza da família ‘reinante’ em Angola. Agora fala-se mesmo numa espécie de lavandaria portuguesa. Quem é que falhou na fiscalização?

Sim. Portugal foi uma lavandaria destes recursos angolanos de que a família Eduardo dos Santos se apropriava e a oligarquia à sua volta, em que figuravam os atuais dirigentes angolanos que depois entraram em rutura com José Eduardo dos Santos, João Lourenço ou Manuel Vicente que foi vice-presidente e durante mais de uma década o chefe da Sonangol. E é ele que está como um dos parceiros da Sonangol China International, que hoje em dia está em tribunal em Hong Kong por variados crimes financeiros dirigidos pelo seu principal acionista, Sam Pa, preso, aliás, na China. Não houve nenhuma deficiência na regulação. A regulação nunca quis ter qualquer interferência nessas matérias porque a deliberação era uma deliberação política, uma escolha estratégica do país. Houve uma escolha deliberada de facilitar a entrada.

De fechar os olhos?

Abrir os olhos! Eles sabiam perfeitamente, acho que foi uma escolha deliberada. Que Durão Barroso vá ao casamento de uma alta figura do regime angolano, que um ex-MNE declare que José Eduardo dos Santos é o novo Mandela de África, o grau de subserviência e degradação e de submissão destes responsáveis políticos, alguns deles por interesse próprio de carreira, outros pela sua visão perante estes capitais, atingiu um nível de degradação... Teixeira dos Santos, que foi o ministro das Finanças que nacionalizou o BPN, foi também quem assinou com a troika um compromisso da sua venda em poucos meses, que é concretizado pelo Governo de Passos Coelho. E quando o BPN é absorvido pelo BIC, torna-se presidente do EuroBic. Esta proximidade é intensíssima.