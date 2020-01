Lage não poupa contra o Belenenses a pensar na visita ao FC Porto

Benfica vai entrar em campo contra o Belenenses sem pensar no jogo da jornada seguinte, contra o FC Porto. Bruno Lage diz que não pensa em poupar André Almeida, em risco de castigo, só porque visita o Estádio do Dragão na jornada seguinte.

"Vamos jogo a jogo. Pensamos no Belenenses e as decisões vão ser só em função desse jogo. Eles voltaram a jogar numa linha de cinco, que foi o que vimos nestes dois jogos. Durante muito tempo foi o sistema que o Silas usava e, por isso, nota-se uma boa dinâmica. Têm homens como Varela, Marco Matias e André Santos, que conheço muito bem, com muita experiência e enorme qualidade. Obriga-nos a ter dinâmcias diferentes", começa por dizer.

Apesar de reconhecer a qualidade no adversário, Lage coloca o foco em manter o nível exibicional e conquistar os três pontos.

"Temos de estar com uma tremenda motivação para fazer um grande jogo, quer em Alvalade, quer em Paços de Ferreira. É essa a nossa mentalidade e o nosso foco. Temos feito bons jogos, queremos manter, estamos aqui para jogar bem e ganhar", explica.

Pelo segundo jogo na temporada, Bruno Lage tem todos os jogadores à disposição, facto que relaciona diretamente com a qualidade das exibições: "A evolução foi termos os jogadores todos disponíveis. Sentia que quando tivessemos todos disponíveis, principalmente o Rafa e Chiquinho que tiveram lesões graves, seriamos mais fortes, e é isso que está a acontecer".

O Benfica recebe o Belenenses, no Estádio da Luz, na sexta-feira, às 19h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.