Empresário de Pedrinho. Proposta do Benfica foi “muito ridícula"

O empresário de Pedrinho diz que a proposta feita pelo Benfica foi “muito ridícula”.

“A proposta do Benfica seria de 15 milhões de euros, mais o passe do Yony Gonzalez, de 5 milhões de euros, mas o Andrés [Sanchez, presidente do Corinthians] não quis nem conversar”, disse Will Dantas, em declarações à Fox Sports Brasil.

Segundo o empresário do jovem extremo brasileiro, “abaixo de 20 milhões de euros [Pedrinho] não sai”.

Will Dantas acrescenta que Pedrinho seria “a cereja no topo do bolo” no plantel do Benfica.