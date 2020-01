“Jornal da Beira”. Quase cem anos de notícias e "quatro mil hóstias por dia"

Um jornal com livraria e produção de hóstias entra este ano na publicação ano cem. O “Jornal da Beira”, que começou a ser publicado a 9 de janeiro de 1921, tem a sua sede no Paço Episcopal da Diocese de Viseu e é lá que está uma exposição recém-inaugurada que conta a história de cem anos de vida de um jornal regional.

Em Portugal há 33 jornais centenários, apenas dois de tiragem nacional. No distrito de Viseu era unicamente o “Folha de Tondela” com o título de centenário (114 anos). Agora o semanário regional da diocese de Viseu, o “Jornal da Beira” prepara-se para ser o segundo jornal centenário do distrito. Mas este não é só um jornal. “São seis quilos de farinha, para uma média de quatro mil hóstias por dia”, explica Helena Almeida, há 40 anos a trabalhar na secção da produção de hóstias do “Jornal da Beira”. E enquanto parte mais uma série de hóstias, Helena Almeida, 59 anos, conta que sempre deu uma mãozinha ao “Jornal da Beira”, desde o tempo em que dobrava jornais. “Eu sempre tive o jornal ao lado, quando eram as máquinas antigas, nós íamos todos dobrar à mão os jornais às quartas, juntávamos-nos todos, até era engraçado”, assume, acrescentando que ainda hoje a chamam à livraria para ajudar no que for preciso.

Com várias estruturas associadas, o jornal “teve desde a sua origem, e até 2007, a Tipografia do Jornal da Beira, e há ainda a livraria e uma outra que muitas vezes é esquecida, mas fundamental para a Igreja, que é a produção de hóstias”, salienta Fátima Eusébio, diretora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, que procurou retratar num espaço os 100 anos de vida do “Jornal da Beira”. Espólio recuperado agora em exposição “Não é uma estrutura de museu, mas um espaço extraordinário, em que se vê como se conseguia fazer semanalmente a montagem destes tipos, era um trabalho de muita paciência e concentração na composição do texto. Temos também as gravuras dos partidos políticos, dos brasões, da publicidade”, mostra Fátima Eusébio. Na sua génese esteve o bispo D. José Dias de Carvalho, ao fundar o jornal diocesano “A Folha”, em 1901. Mas seria em 1921 que surgiria o título, como é conhecido hoje, o “Jornal da Beira”, cujo primeiro diretor foi o cónego José de Almeida Correia. “Este jornal procura ter uma componente da vivência da diocese, mas também notícias de acontecimentos e de relevo do território, onde existem crentes e não crentes”, ressalva, acrescentando que “informar é uma grande responsabilidade”.