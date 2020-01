Idalécio confia nas capacidades de Bruno Fernandes. "Espero que se imponha e que ajude o Manchester United"

O ex-jogador Idalécio Rosa diz que há grande expectativa em Inglaterra em torno da contratação de Bruno Fernandes pelo Manchester United.

Em declarações a Bola Branca, Idalécio considera que a instabilidade que paira sobre os comandados de Ole Gunnar Solskjaer pode dificultar o processo de adaptação do médio português, mas confia que a capacidade de Bruno Fernandes ajude a mudar o atual panorama do clube.

"Quando uma equipa está mal, fica mais difícil para um jogador vindo de outro campeonato se integrar. O Manchester United continua a ser uma grande estrutura e com excelentes jogadores. Com a vinda do Bruno Fernandes e com a sua qualidade, espero que se consiga impôr e que consiga ajudar a equipa em busca de melhores resultados. Para o Bruno, é excelente ter a oportunidade de vir para o campeonato inglês, finalmente, e oxalá tudo corra pelo melhor", enaltece Idalécio.



O antigo defesa, com carreira marcada em passagens pelo Sporting de Braga e pelo Rio Ave e que atualmente vive em Londres, afasta ainda algumas dúvidas sobre a condição física de Bruno Fernandes não ser suficiente para aguentar a dureza da Premier League. O médio compensa o aspeto franzino com a atitude "aguerrida" e "sem medo do choque". Nesse entendimento, Idalécio considera que as características do médio internacional português encaixam que nem uma luva naquilo de que necessita o United para voltar aos bons velhos tempos.

"Em termos de clarividência do meio-campo, em termos do último passe e até mesmo em termos de finalização, porque aparece bem nessas áreas e é um médio concretizador. Pode ajudar o Manchester United com os seus golos, como fez em Portugal, e com a sua qualidade", termina.