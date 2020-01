Fábio Coentrão mente em tribunal

O internacional português Fábio Coentrão disse em tribunal, sob juramento, que era "um jogador de futebol reformado". Contactado pelo Expresso desmente-se a si próprio e diz: "Claro que não estou reformado".

Coentrão, de 31 anos, cometeu falsidade de depoimento e pode apanhar três anos de cadeia ou multa.

Contactado pelo Expresso, o internacional português garantiu que está "pronto para abraçar um novo projeto" e, questionado sobre a veracidade das afirmações proferidas em Tribunal, disse: "Claro que não estou reformado."

O jogador, que estava sem clube, falou no Tribunal do Monsanto, a propósito do julgamento do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete. Quando questionado sobre a profissão, respondeu: "Sou jogador de futebol reformado."