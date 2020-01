​Honra ao mérito

As notícias de ontem à noite fizeram finalmente luz sobre as dúvidas que durante muitos meses desabaram sobre o futebol português, ou seja, Bruno Fernandes viaja hoje para Manchester ao encontro de um futuro melhor do que aquele que lhe seria proporcionado se continuasse a manter-se no clube onde atingiu grande notoriedade.



Bruno Fernandes, já afirmámos por diversas vezes, merecia há muito tempo militar num campeonato mais competitivo, que remunera melhor, e que permite uma visibilidade muito mais abrangente. Além disso, o clube de destino do internacional português chama-se Manchester United, um dos mais prestigiados do mundo e que tem conquistado no seu “palco dos sonhos” os mais ricos troféus nacionais e internacionais.

Permanecer no Sporting Clube de Portugal continuava a representar para Bruno Fernandes uma fuga em direção ao abismo. Como todos sabemos, o clube de Alvalade continua a passar por momentos dolorosos com o farto contributo de alguns adeptos e sócios que se mantêm agarrados a um passado nebuloso, mas que a grande família leonina não permitirá que regresse.

Enquanto vestiu a camisola de leão ao peito, Bruno Fernandes deu o melhor de si, não podendo ser acusado de ter contribuído para a situação a que o clube chegou.

Pelo contrário, a sua vontade em contribuir para o restabelecimento da normalidade tornou-se evidente nos mais variados momentos.

Por isso e por muito mais, Bruno Fernandes merece que os atuais responsáveis do clube lhe tenham facilitado caminho em busca de uma carreira que em Portugal não lhe podia ser proporcionada.

Resta, por isso, desejar a Bruno Fernandes a sua afirmação ao serviço de um grande clube e, ao mesmo tempo, da seleção nacional.

Deixa saudades pela sua qualidade, mas sobretudo e também pelos muitos exemplos que prodigalizou a todos em alargados espaços da sua carreira entre nós.