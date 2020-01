Reitora da Universidade Católica alerta para “sonambulismo da desgraça”

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) celebra este domingo o seu dia nacional, com o lema “Universidade como Protagonista do Futuro”, deixando alertas contra o “sonambulismo da desgraça”.

“A Universidade é uma instituição central para que o futuro não seja marcado pelo sonambulismo da desgraça, mas pelo contrário se constitua na luz da defesa dos valores inclusivos, ecuménicos e justos do humanismo”, escreveu a reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, na sua mensagem para esta celebração anual.

A responsável apresenta a instituição académica “como grande projeto da Igreja em Portugal”, considerando que é necessário “formar e dar espaço a novos protagonistas”.

“Que não ignorem a complexidade que nos rodeia, mas que saibam, com criatividade e responsabilidade, contribuir para um futuro transformado no campo profissional, social e cultural”, precisa

Isabel Capeloa Gil deseja que a UCP seja “protagonista de uma ecologia solidária e de um futuro eticamente responsável, socialmente inclusivo, respeitador dos direitos da justiça e preservando a dignidade humana e bem assim a vitalidade e diversidade da casa comum”.

Apesar da “forte pressão” sentida nos vários âmbitos da vida socioeconómica, política e cultural, a reitora sente que gerações mais jovens devem ser preparadas para se converterem em “protagonistas do bem comum, em líderes criativos e responsáveis na vida social e civil, com uma visão correta do Homem e do mundo”.

“É neste sentido que as universidades hoje se devem interrogar que contribuição podem e devem dar para a saúde integral do ser humano e uma ecologia solidária”, escreve.