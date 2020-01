FC Porto evitou "catástrofe" com vitória sobre o Gil Vicente

Jorge Amaral considera que o FC Porto evitou uma "catástrofe", com a vitória sobre o Gil Vicente, que recolocou os dragões a sete pontos do Benfica, no campeonato, e evitou uma série de três jogos sem vencer.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo guarda-redes do FC Porto salientou que, com o triunfo no Dragão, obtido com uma reviravolta, "tirou-se um peso muito grande de cima das costas de todos", no clube.

"Era importantíssimo que estes três pontos fossem conseguidos, essencialmente porque, se para uma equipa grande perder dois jogos seguidos já é muito, não pontuar em três seria quase catastrófico. Depois de tudo aquilo que se passou, a vitória era importantíssima", frisa.

O FC Porto mantém-se a sete pontos do Benfica, a duas jornadas da receção ao grande rival e líder do campeonato, no Estádio do Dragão. Um encontro que, na ótica de Jorge Amaral, "é importantíssimo".

"Partindo do princípio que se ganhará no Bonfim, que nunca é um estádio fácil, mas onde o Porto costuma fazer bons resultados, é importante chegar ao jogo com o Benfica e tentar encurtar a distância e manter viva a esperança da reconquista do título", sublinha.