O FC Porto já prepara a partida contra o V. Setúbal e tem cinco jogadores no “estaleiro”.

Pepe (tratamento e ginásio), Danilo (tratamento), Nakajima (tratamento e ginásio), Zé Luís (tratamento e ginásio) e Aboubakar (tratamento) estão no boletim clínico.

A partida da jornada 19 está marcada para as 18 horas do próximo sábado, no estádio do Bonfim.

O próximo treino dos dragões é esta quinta-feira, às 10h30, no Olival.