Ministro do Ambiente desafia PS a fazer avaliação de impacto ambiental do Orçamento

O ministro do Ambiente desafiou, nesta quarta-feira, os deputados do PS a avançar com uma avaliação do impacto ambiental do Orçamento do Estado.

João Pedro Matos Fernandes reconhece que é algo difícil de fazer durante a preparação do documento, mas diz que nos meses seguintes se poderá fazer esse levantamento.

“Qual é o impacto que tem o Orçamento na ação climática?”, questionou, lembrando que “há quem já faça” esta avaliação.

“Acho que é muito difícil fazê-lo em sede de preparação do Orçamento, mas era muito interessante [fazê-lo], nos três meses seguintes”, referiu, desafiando o PS a tomar a iniciativa.

“Era muito interessante que fosse o grupo parlamentar do Partido Socialista a fazer este desafio à própria Assembleia da República: de quais são as consequências da ação climática – para o bem, o menos bem e para o mal – que resultam das propostas que nós próprios fazemos”, incitou.

O ministro do Ambiente falava nas jornadas parlamentares dos socialistas, que terminam nesta quarta-feira em Setúbal.

Na semana passada, a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, já tinha afirmado, na conferência de apresentação das propostas de alteração ao Orçamento do Estado, que “votaria favoravelmente este Orçamento se o executivo aceitasse realizar uma avaliação estratégica ambiental a todas as medidas”.

Em dezembro, o próprio ministro já tinha avançado que, em 2020, iria ser montado um sistema para avaliar os impactos negativos e positivos em termos ambientais da atividade legislativa do executivo.