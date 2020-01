PSP tem novo diretor nacional

A Polícia de Segurança Pública tem novo diretor-nacional. Trata-se do Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva.

"O primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna nomearam o Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva para o cargo de Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP). Manuel Augusto Magina da Silva tem 54 anos e exerce, desde 3 de agosto de 2015, as funções de Diretor Nacional Adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança da PSP", lê-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.

O comunicado adianta que Magina da Silva toma posse a 3 de fevereiro.

Magina da Silva, que era até ao momento diretor Nacional Adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança da PSP, vai substituir o também Superintendente-Chefe Luis Farinha, que está em gestão desde o final de novembro, quando terminou a sua comissão de serviço.

A Renascença sabe que esta escolha foi a preferida entre várias hipóteses em cima da mesa, depois de afastadas algumas ideias que se foram ouvindo nos últimos meses, como por exemplo o regresso de magistrados à liderança da PSP ou a escolha, pela primeira vez, de uma mulher, mesmo que não estando ainda no topo da hierarquia.