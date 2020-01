Portugal aprecia pedido de proteção de 11 migrantes marroquinos

Portugal vai apreciar o pedido de proteção internacional feito por 11 cidadãos marroquinos que foram detetados ao largo da Ilha de Armona, no concelho de Olhão, anuncia o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O grupo, composto por homens com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos, será transferido para Lisboa ainda esta quarta-feira, adianta o SEF, em comunicado.

“O Ministério da Administração Interna, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e em estreita articulação com o Conselho Português para os Refugiados, acautelaram o alojamento para os 11 requerentes de proteção internacional”, refere a nota enviadas às redações.

"Ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado em outros casos de cidadãos estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, será registado o pedido de concessão do estatuto e providenciada documentação que comprova o período de análise do mesmo. Essa documentação permite que, durante esse período, lhes possa ser garantida assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência", explica o SEF no comunicado.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse esta quarta-feira que os 11 imigrantes ilegais intercetados numa embarcação junto a Olhão seriam interrogados durante a tarde, e considerou prematuro falar de uma nova rota de migração para Portugal.