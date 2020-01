Pelo menos 10 portugueses pediram para ser repatriados da China

Em causa está a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil após um pedido de França.

Fonte do executivo comunitário precisou à Lusa que mais de 10 cidadãos portugueses já manifestaram esta vontade às autoridades, mas ressalvou que só haverá um número concreto esta tarde, após uma reunião dos técnicos da Comissão Europeia com representantes dos Estados-membros.

Pelo menos 10 cidadãos portugueses na China – a quase totalidade na região chinesa de Wuhan – pediram para deixar o país devido ao surto do novo coronavírus, anunciou fonte europeia citada pela agência Lusa, nesta quarta-feira.

Nesta quarta-feira, o comissário Janez Lenarcic notou que "as autoridades francesas já estão em contacto com as autoridades chinesas por causa da questão dos voos", explicando que estas ações de repatriamento são "complexas e requerem tempo".

O responsável adiantou que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil também poderá ser usado fora da UE, podendo tal instrumento ser disponibilizado à China ou a outro país estrangeiro, caso isso seja solicitado.

Também hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou através da rede social Twitter ter conversado esta manhã por telefone com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, a quem garantiu que "a UE está pronta para prestar qualquer assistência necessária" às autoridades chinesas.