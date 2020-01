E se o crédito à habitação levasse em conta o ambiente?

Uma das formas de os bancos mostrarem que estão atentos ao tema da sustentabilidade é concederem crédito a casas mais amigas do ambiente.

Há que começar por algum lado e já não é mau haver pelo menos um banco que concede crédito a imóveis com certificado energético A ou A+ – o que depende de vários fatores, desde a qualidade dos edifícios, ao uso de energias renováveis, passando pelos equipamentos eficientes e com baixo consumo de energia.

As vantagens são para todos, clientes e ambiente.

Mas ainda há muito trabalho a fazer neste campo da sustentabilidade relacionada com o crédito à habitação. Cada vez que se compra casa, há pilhas e pilhas de folhas em papel com as condições de crédito, os seguros e toda uma série de documentos que, passados uns bons anos, já não fazem falta e acabam no caixote do lixo.

Uma folha de papel pode levar até seis meses para se decompor. Parece pouco, mas é tempo de sobra para causar estragos. E a solução pode estar na tecnologia.

Talvez valha a pena os bancos começarem a pensar nisto um pouco mais a sério, já que dão melhores condições a quem compra casas mais amigas do ambiente, também podiam pensar em cortar no papel.