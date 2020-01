Sismo de 7.7 na escala de Richter abala Caraíbas e Miami

Um violento sismo de 7.7 na escala de Richter foi registado esta terça-feira entre a Jamaica e Cuba.

Foi emitido alerta de tsunami para seis países: Belize, Cuba, Honduras, México, Ilhas Caimão e Jamaica, que já foi levantado.

Inicialmente, o Centro de Informação Internacional de Tsunamis tinha alertado para uma possível onda entre um e três metros de altura, o que acabou por não se verificar.



As autoridades das Ilhas Caimão ordenaram evacuações e pediram à população que procurasse zonas mais altas. Um responsável da proteção civil local diz não ter notícia de vítimas.

A mesma fonte adianta que o tremor de terra provocou crateras ou sumidouros em várias partes do arquipélago. A avaliação dos estragos está em curso.

O epicentro do abalo foi localizado a 125 quilómetros a noroeste de Lucea, na Jamaica. O sismo aconteceu no mar, entre a Jamaica, Cuba e as Ilhas Caimão, a uma profundidade de apenas 10 quilómetros, indica o Centro de Vigilância Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa).

A magnitude avançada inicialmente era de 7.3 na escala de Richter, valor que foi revisto em alta para 7.7.

O sismo não foi sentido com intensidade em Havana, capital de Cuba, nem em Kingston, na Jamaica, segundo testemunhas citadas pela agência.

O tremor de terra foi sentido na baixa da cidade de Miami, nos Estados Unidos, avança a imprensa local. Muitas pessoas abandonaram os edifícios naquela zona da cidade, como medida de precaução.