"Impeachment". Trump tenta travar livro de ex-conselheiro de segurança nacional

A Administração Trump tenta impedir a publicação do livro do antigo conselheiro de segurança nacional John Bolton, com possíveis revelações comprometedoras para o Presidente norte-americano, que está a ser alvo de um processo de destituição.



A notícia foi avançada esta quarta-feira pela estação de televisão CNN e pelo site de informação Axios, que citam fontes próximas do processo.

A Casa Branca enviou uma carta a John Bolton com uma "ameaça formal" para que não publique o livro de memórias "The Room Where It Happened: A White House Memoir", indica a CNN.

O manuscrito de Bolton “parece conter quantidades significativas de informação classificada”, argumenta a missiva da Casa Branca, citada pela agência Reuters.

Trump ataca Bolton no Twitter

O Presidente norte-americano lançou esta quarta-feira duras críticas ao seu antigo conselheiro de segurança nacional.