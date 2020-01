​Coronavírus já causou 132 mortos na China. Pico do surto pode estar a semanas de distância

O número de mortos na China provocados pelo novo coronavírus aumentou de 106 para 132 no espaço de um dia, indica o mais recente balanço divulgado esta quarta-feira ao início da madrugada.



A doença continua a progredir e são agora mais 26 vítimas mortais, em comparação com os dados revelados na terça-feira. Vinte cinco destas vítimas mortais foram registadas na província de Hubei, o epicentro da epidemia.

O número de casos confirmados também subiu de 4.515 para 5.974, indicam as autoridades chinesas. Contas feitas, há mais 1.432 pessoas infetadas com o coronavírus em todo o território da China.

Os casos suspeitos em avaliação ultrapassam os 9.200, adianta a Comissão Nacional de Saúde de Pequim.

O pico do surto do novo coronavírus deverá acontecer "entre uma semana a 10 dias", prevê um especialista chinês citado pela comunicação social do país.



O surto continua a fazer novas vítimas e a União Europeia anunciou, esta terça-feira, que vai enviar dois aviões para a China, com o objetivo de repatriar 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus que pretendam deixar a cidade de Wuhan, capital da província de Hubei.