Coronavírus. Bolsonaro diz que “não é oportuno” retirar brasileiros infetados

O presidente do Brasil afirmou que não vai colocar a população brasileira em risco de contágio "por uma família apenas".

O Presidente do Brasil disse que "não é oportuno" retirar cidadãos brasileiros de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, apontando riscos de contágio no Brasil.

Citado pela imprensa, Jair Bolsonaro disse que não vai colocar em risco as pessoas no Brasil "por uma família apenas", numa alusão a um casal e respetivo filho que foram infetados com o vírus.

"Pelo que parece, há uma família na região onde o vírus está a atuar. Não seria oportuno retirá-los de lá, com todo o respeito", afirmou.

"Esperamos que os dados da China sejam reais", acrescentou.