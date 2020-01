Brexit aprovado em Bruxelas ao som do “Auld Lang Syne”

Uma gota no mar de 621 votos a favor e que volta a garantir que não é apenas o mar, neste caso o Canal, que separa a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte dos países que continuam a fazer parte de uma União Europeia, agora a 27.

Está assim formalizado o Brexit, mas para que o processo de desvinculação do Reino Unido fique fechado é preciso ainda acertar alguns detalhes que serão negociados ao longo do resto do ano.