Nissan Juke - Suv urbano e irreverente

As linhas do Nissan Juke não deixam ninguém indiferente. Tem um ar musculado, parece um jovem que malha a sério no ginásio. A frente apresenta uma grelha plástica negra em favos, cumplementada um um “U” aberto e cromado, que culmina nos luzes diurnas.

Há neste bancos dianteiros um pormenor Prémium: tem duas colunas de som instaladas em cada banco, não substituem o conjunto do equipamento sonoro do carro, mas complementam e bem todo o sistema.

Bem equipado, o modelo a concurso, com bancos confortáveis à frente. Queixas para os jovens com 1,50 metros que ficam com a cabeça encaixada num pequeno buraco aberto situado algures entre o pescoço de um adulto.

Este Nissan Juke tem um bloco de 1 litro a gasolina capaz de debitar 117 cavalos. Mexe-se bem, e curva com convicção apesar de pequeno e de ser alto, face ao solo.

A caixa de automática de sete velocidades, apesar de ser de dupla embraiagem, transmite ao condutor cada passagem de caixa. A primeira e a marcha trás, pelo menos no modelo testado, são algo bruscas e exigem temperamento moderado por parte do utilizador. A resposta no arranque não é imediata, há uma espécie de “delay” que obriga a precauções redobradas por exemplo, em cruzamentos muito frequentados.

No que toca a prestações, vai do zero aos cem em 11 segundos e chega aos 180 quilómetros por hora. Os consumos vão além do anunciados. No nosso teste, rondaram os 7,5 l/100 mas no modo Sport não foi difícil estabelecer o consumo em 8 litros.

O preço proposto para a versão testada é de 27.200 Euros, mas o Juke tem um preço de entrada na gama de 19.900 euros