Dominic Thiem afasta Rafael Nadal do Open da Austrália

Dominic Thiem conseguiu, esta quarta-feira, uma das maiores vitórias da carreira, ao eliminar Rafael Nadal, número um do mundo, nos quartos de final do Open da Austrália. O tenista austríaco garantiu um lugar nas "meias", com o triunfo em quatro sets, por 7-6(3), 7-6(4), 4-6 e 7-6(6).

A maratona de quatro horas e 10 minutos entre Thiem e Nadal foi sempre renhida: o número cinco mundial ganhou todos os seus sets em "tie break". Assim aconteceu no primeiro e no segundo, até ser travado no terceiro, em que Thiem permitiu que Nadal lhe quebrasse o serviço e garantisse a vitória mais fácil e rápida de todo o encontro: 4-6.

No terceiro parcial, Thiem voltou a entrar mais forte e quebrou, bastante cedo, o serviço a Nadal. No entanto, o espanhol reagiu e empatou a contenda, forçando novo "tie break". Com tudo em jogo, Dominic Thiem voltou a ser mais forte e selou uma vitória sem par na carreira, para chegar mais longe que nunca no piso rápido de da Rod Laver Arena.

Thiem vai, agora, lugar por um lugar na final com o alemão Alexander Zverev, número sete do mundo, que derrotou o suíço Stan Wawrinka, 15.º do "ranking" ATP, em quatro sets, pelos parciais de 1-6, 6-2, 6-4 e 6-2.