O Benfica perdeu 77-91 com os alemães do Bayreuth na quarta jornada do grupo I da FIBA Europe Cup.

Os encarnados estiveram a vencer por 16 pontos, mas não conseguiram segurar a vantagem.

Ao intervalo, a equipa de Carlos Lisboa ganhava por 50-34.

Na próxima jornada, as águias vão à Dinamarca defrontar o Bakken Bears.