Jornais levam Bruno Fernandes para Manchester

A iminente transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United é manchete em dois dos três jornais desportivos, esta quarta-feira.

"Fechado", titula o "Record". O internacional português renderá 55 milhões de euros no imediato, mais 25 milhões em objetivos. Sporting reserva 10% de mais-valia futura. Bruno assina até 2025 e vai ganhar seis milhões de euros por ano. Será a segunda maior transferência da história do futebol português (a primeira foi a de João Félix para o Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros). "Diabo vermelho", anuncia "A Bola", que celebra 75 anos de existência com edição especial.

"O Jogo" faz manchete com a vitória do FC Porto sobre o Gil Vicente, por 2-1: "Dragão resiste". Só na segunda parte é que a equipa de Sérgio Conceição conseguiu sossegar. Marcano e Sérgio Oliveira operaram a reviravolta portista, depois do golo inaugural de Sandro Lima.