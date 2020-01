João Félix lesiona-se em vésperas do dérbi de Madrid

O Atlético de Madrid informou, esta quarta-feira, que João Félix sofreu uma lesão muscular na perna direita, frente ao Leganés, no domingo.

Má notícia para os "colchoneros", dado que o avançado internacional português, de 20 anos, fica em dúvida para a visita ao Real Madrid, no sábado, às 15h00, a contar para 22.ª jornada do campeonato espanhol.

Esta é a segunda lesão de João Félix, esta época. Entre outubro e novembro, o avançado falhou seis jogos do Atlético de Madrid.

O Atlético está no quinto lugar da La Liga, com 36 pontos, menos 10 que o Real Madrid, que lidera a tabela classificativa. João Félix leva quatro golos e duas assistências em 24 encontros pelo clube que, no início da temporada, pagou 120 milhões de euros ao Benfica para o contratar.