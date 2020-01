Braga garante contratação de Abel Ruiz ao Barcelona

O Sporting de Braga garantiu a contratação de Abel Ruiz ao Barcelona, segundo avança o jornal catalão "Sport", esta quarta-feira. O negócio fechado contempla um empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

O ponta de lança espanhol, de 20 anos, viaja esta quarta-feira para Braga, para realizar os exames médicos obrigatórios e assinar contrato válido para as próximas cinco temporadas e meia, isto é, até 2025.

O empréstimo é válido até ao final da presente época. Aí, de acordo com o "Sport", o Braga será obrigado a comprar Abel Ruiz, por 10 milhões de euros. O Barcelona ficará com uma opção de recompra do jogador.

Caso o negócio noticiado pela imprensa catalã se concretize, Abel Ruiz passará a ser o jogador mais caro da história do Sporting de Braga.

Abel Ruiz, internacional jovem por Espanha em vários escalões, fez a maior parte da formação do Barcelona e estreou-se na equipa principal na última época. Esta temporada, leva 19 jogos e três golos pela equipa B.