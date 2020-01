​Problemas demográficos

Foi colocada a hipótese de restringir os chamados vistos “gold” ao interior do nosso país. Independentemente do que se possa pensar deste tipo de vistos, e do que eles podem representar para promover a corrupção, como instrumento de redução do crescente fosso demográfico entre o litoral e o desertificado interior tal hipotética medida seria de eficácia mais do que duvidosa.



Perante aquele fosso, que não cessa de aumentar, tenho defendido a aposta em cidades médias do interior, uma vez que as aldeias parecem condenadas (o que não exime o Estado de proteger os poucos velhos que por lá vão ficando, cada vez mais isolados).

Mas o caso de Espanha revela a dificuldade de reter população em cidades médias. Ali, essas cidades têm perdido população, revelou o jornal “El país”. 76% dos municípios espanhóis perderam habitantes na década entre 2009 e 2019. 90% da população espanhola vivem em 12% do território. Mais: 72% vivem em apenas 1% do território espanhol, concentrando-se em grandes cidades.

Do outro lado da Europa, a baixa demográfica é o principal problema, afirma o “Financial Times”. A ONU calcula que desde 1990 os países do Leste europeu perderam cerca de 6% do conjunto da sua população, ou seja, aproximadamente 18 milhões de pessoas.

Na Europa de Leste este problema agrava-se pela prevalecente hostilidade à entrada de imigrantes, em parte explicada pela fraca identidade nacional de vários desses países. Já em Espanha o aumento da imigração permitiu ao país atingir 47 milhões de habitantes em 2019, uma subida.

Tudo isto acentua a crescente importância da demografia na vida das nações – e não só na Europa. Levantam-se aqui problemas sérios, que não se resolvem com medidas tímidas. Ou até, se calhar, não se resolvem mesmo.