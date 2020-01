Tomás Tavares. “Estar com sete pontos de vantagem não quer dizer nada"

O defesa Tomás Tavares desvaloriza os sete pontos de vantagem do Benfica sobre o FC Porto e lembra que na época passada o cenário era inverso.

“Traz mais confiança, mas estar com sete pontos de vantagem não quer dizer nada. No ano passado fomos campeões e estivemos a sete pontos do FC Porto. Por isso, temos de pensar jogo a jogo, trabalhar sempre e nunca relaxar”, disse o lateral encarnado.

Tomás Tavares, de 18 anos, elogiou a política do Benfica com os jovens formados no clube, isto no dia em que Jota renovou até 2024.

“Nós fazemos o trajeto todo no clube com as melhores condições e estamos preparados para chegar à equipa principal e fazer um bom trabalho. Isso é o reconhecimento do treinador, do presidente e é sempre bom”, referiu à margem de uma visita a uma escola da Amadora.

Com 17 jogos no plantel principal, Tavares tem sido opção para Bruno Lage e deve voltar a ser opção na próxima jornada contra o Belenenses.

“Se espero jogar? Não sei. Trabalho para ter sempre uma boa resposta quando a oportunidade chegar. Veremos sexta-feira, a decisão é do mister e estou tranquilo com qualquer que for a decisão.”