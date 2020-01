Fejsa assume que empréstimo ao Alavés é adeus ao Benfica

Fejsa acredita que o empréstimo ao Alavés, até ao final da época, é um adeus definitivo ao Benfica, apesar de ainda ter mais um ano de contrato.

"Acho que sim", admitiu o médio sérvio, quando questionado sobre isso pela SportTV, no aeroporto, à partida para Espanha.

Nesse sentido, o tom das palavras de Fejsa, ao falar sobre o Benfica, foi de despedida: "Quero tudo de melhor para este clube e para os adeptos. Dei o máximo e desejo tudo de melhor para o Benfica."

O internacional sérvio está a caminho do Alavés, atual 14.º classificado da Liga espanhola, por empréstimo, até ao final da presente temporada. Segundo "A Bola", a operação não contempla opção de compra.

Fejsa está no Benfica há sete anos, desde 2013/14. Esta temporada, conta apenas com cinco jogos e não atua desde 2 de outubro, frente ao Zenit. Apesar das palavras de despedida, o médio-defensivo tem contrato com o Benfica por mais uma época, isto é, até 30 de junho de 2020.