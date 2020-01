"Dragon Ball Symphonic Adventure" traz a Portugal os maiores êxitos da série

O espetáculo "Dragon Ball Symphonic Adventure" traz a Portugal a música das séries de animação "Dragon Ball" e Dragon Ball Z", em julho, anunciou a organização.

O "concerto imersivo", que conta com a participação de Hiroki Takahashi, o cantor original da série, sincroniza a música das séries com "tecnologia de vídeo de ponta com ecrã gigante com imagens em HD, iluminação e efeitos sonoros especiais da série", refere o comunicado enviado à redação.

O espetáculo, uma "produção única e original apresentada pela primeira vez em Portugal", vai realizar-se a 18 de julho, na Altice Arena, em Lisboa.

Os bilhetes custam entre 39 e 149 euros.